Івано-Франківщина: сільський вчитель вчинив самоспалення
09:46, 01 лютого 2013Новини регіонів
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Батько двох дітей
На Івано-Франківщині, в с. Войнилів Калуського району, 35-річний вчитель сільської школи та батько двох дітей вчинив самоспалення на подвір’ї власного будинку.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, обгоріле тіло виявила дружина загиблого.
Встановлюється причина самогубства, правоохоронці проводять перевірку за фактом самоспалення чоловіка.
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