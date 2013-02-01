Івано-Франківщина: сільський вчитель вчинив самоспалення

09:46, 01 лютого 2013
Новини регіонів
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Батько двох дітей

На Івано-Франківщині, в с. Войнилів Калуського району, 35-річний вчитель сільської школи та батько двох дітей вчинив самоспалення на подвір’ї власного будинку.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, обгоріле тіло виявила дружина загиблого.

Встановлюється причина самогубства, правоохоронці проводять перевірку за фактом самоспалення чоловіка.

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