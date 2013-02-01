Рівненщина: для перинатального центру виділено 15 млн

Рівненська обласна рада на позачерговій сесії в четвер, 31 січня, виділила з обласного бюджету майже 15 млн грн на завершення реконструкції обласного перинатального центру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни внесено до загального фонду обласного бюджету. Голова облради Юрій Кічатий повідомив на сесії, що основну частину фінансування реконструкції важливого для області соціального об’єкта взяла на себе держава – з державного бюджету на ці цілі вже виділено та освоєно понад 61 млн грн, але для завершення будівництва потрібні додаткові кошти.

«Сьогоднішнім рішенням обласна рада виконала свій обов`язок», - зазначив Ю.Кічатий.

Виділені з обласного бюджету кошти підуть на закупівлю сучасного медичного обладнання для перинатального центру, який планують відкрити в Рівному через кілька тижнів.