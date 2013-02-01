Луганщина: за хабар 6 тис затримано головлікаря

У Луганській області за вимагання і отримання хабара затримано головного лікаря – начальника відділу організації профілактики травматизму одного з комунальних підприємств області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, посадовець вимагав у приватного підприємця 6 тис. грн хабара за передачу в оренду приміщення адміністративної будівлі, що знаходиться на балансі цього комунального підприємства, для розміщення в ньому об`єкту роздрібної торгової мережі.

Головного лікаря було затримано вчора, 31 січня, слідчим Слідчого управління ГУМВС України в Луганській області та співробітниками УДСБЕЗ у момент отримання грошей – 6 тис. гривень. Грошові кошти, отримані як хабар, вилучено співробітниками міліції.

Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Ведеться досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.