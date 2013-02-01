У морі поблизу Севастополя знищили 2 авіабомби

У морі поблизу Севастополя співробітники МНС у місті Севастополі успішно знищили 2 авіабомби часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС України у м. Севастополі, в акваторії Севастопольської бухти на відстані 80 метрів від берега і на глибині 8 метрів в районі мису Кришталевий були виявлені фугасні німецькі авіаційні бомби вагою 500 і 250 кг часів ВВВ. Потужність заряду бомб в тротиловому еквіваленті склала 260 кг і 125 кг відповідно.

Вранці 31 січня цього дня була оперативно організована робота штабу з ліквідації вибухонебезпечних предметів. У період проведення робіт тимчасово призупинили рух всього водного транспорту в Севастопольській бухті і на рейді. Також сповістили людей, що проживають на території, яка прилягає до місця проведення робіт. Крім цього, правоохоронці завчасно оточили територію, де проходили роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів - мол Південний, Кришталевий пляж і Північну сторону.

Бомби транспортувалина понтонах за допомогою катера у відкрите море (район мису Товстий), оскільки підривати їх відразу на місці виявлення було небезпечно. Водолази-піротехніки проклали електропідривну мережу, після чого по команді справили попереджувальний вибух, через 5 хвилин був основний підрив. Стовп води піднявся на 60 метрів.

При ліквідації вибухонебезпечних об`єктів було задіяно 9 водолазів та три спеціальні плавзасоби МНС. Роботи по знешкодженню виявлених авіаційних бомб тривали близько 4 годин.