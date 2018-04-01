Той, хто має вдома тварин, мабуть, не раз помічав здатність їх лікувати людину. Ця властивість котів, собак, коней, птахів відома ще з часів Гіппократа, і все активніше підтверджується дослідженнями сучасної медицини.

Кіт відчуває наближення хвороби людини і намагається попередити про неї

Кіт - безсумнівний лідер не лише як улюбленець людини, а й як найперший її помічник у хворобах. Власники котів не раз мали нагоду в цьому переконатися. Моя подруга страждає на мігрень і в дні нападів сильного головного болю їй кішка, немов шапка, лягає їй на голову і лежить так годинами - стільки, скільки й хвора. Причому свої лікувальні сеанси кішка починає за два дні до початку нападів хвороби: попереджує про них і полегшує перебіг. Мурка (так звуть кішку) не є якимось унікумом порівняно з іншими котами, а демонструє звичайну поведінку тварин: вони завжди поруч із господарем, коли йому особливо погано. Полегшення настає внаслідок біологічної взаємодії кішки з людиною. Адже з давніх-давен відома здатність котів забирати негативну енергію. Тож вони й вирівнюють біополе людини під час хвороби. Полегшення на енергетичному рівні одразу відбивається і на фізичному рівні.

Згідно з медичними дослідженнями англійців, власники котів значно рідше звертаються до лікарів, аніж ті, хто не спілкується регулярно з тваринами. Часто кіт у домі відвертає й ризик виникнення повторного інфаркту міокарда. Адже всього протягом кількох хвилин погладжування цієї тварини нормалізують артеріальний тиск і частоту пульсу. Фахівці прирівнюють цей ефект із кількатижневими заняттями з релаксації та медитації. Тож, якщо кіт лізе вам під ноги у хвилини сильного роздратування і збудження, не кричіть на нього спересердя, а краще погладьте. Адже таким чином він намагається забрати від вас негативну енергію і відвести від біди: інфаркту, інсульту, нападу стенокардії та інших хвороб, спричинених стресом.

Доведено позитивний вплив котів і на важкохворих. Зокрема, вони відновлюють потьмарену свідомість та рухливість кінцівок людей, що перенесли тяжкі травми чи інсульти, допомагають у разі серцевих та психічних захворювань, ушкоджень мозку.

Треба сказати, що, хоча всі коти і кішки наділені цілительськими властивостями, вони мають свою спеціалізацію. Приміром, кішки краще лікують хвороби нервової системи і внутрішніх органів, а коти - опорно-рухового апарату: остеохондроз, радикуліт, артроз.

Окремо потрібно сказати і про муркотіння котів. Установлено, що воно має частоту звуку близько 24 Гц і є чудовим резонансним нормалізатором вібрацій людських клітин. Тож, якщо кіт чи кішка, вмостившись на вашій болючій ділянці тіла, починають муркотіти, а при цьому ще й перебирають лапами, немовби масажуючи вас, будьте впевнені: скоро ви відчуєте полегшення.

Якщо до пояснення цілющого впливу котів на людину вчені вже підійшли дуже близько, то деякі явища для них досі є загадкою. Приміром, родина із Сімферополя вважає, що коти врятували їхню дитину. Ось що розповіла мама хлопчика, який у дванадцятирічному віці потрапив під машину. Його з тяжкими травмами, доставили в реанімаційне відділення лікарні, де відразу зробили операцію. За словами лікарів, операція була успішною. З полегшенням на серці батьки повернулися додому і помітили, що з квартири зник чорний кіт - улюбленець сина. Готуючись до повернення хлопчика додому, жінка вирішила придбати кошеня, щоб син не так сумував за пропажею. Через кілька днів лікарі повідомили, що синові потрібна ще одна складна операція. На щастя, вона теж була успішною.

Але знову ж таки в день її проведення кошеня зникло. Налякана цими подіями жінка вирішила запитати знайомого священика, чи варто брати ще одного, третього, кота, чи не накликає вона біди на свою дитину. Той її заспокоїв: нічого боятися котів. Вони не шкодять, а допомагають: забирають негатив від своїх господарів, навіть смерть.

ЛІКАРІ ПРИЗНАЧАЮТЬ ХВОРИМ СОБАКУ

Лікувальні властивості собак - сьогодні незаперечний факт, який активно використовують медики Європи, Америки, Росії (хочеться сподіватися, що невдовзі до цього переліку країн приєднається й Україна). Приміром, у Росії нині активно в стадії апробації благотворний вплив собак на дітей із такими тяжкими вродженими вадами, як дитячий церебральний параліч, хвороба Дауна, аутизм тощо.

Фонд підтримки дітей-інвалідів "Ординці" розпочав реабілітаційну роботу із залученням четвероногих друзів. Оздоровчий курс уже пройшли близько 2 тис. маленьких пацієнтів. Фахівці, які проводили заняття, стверджують, що в дітей розвивається дрібна і велика моторика рухів, вони починають ходити і долати довгі відстані, навіть із перепонами. У хворих зменшується кількість епілептичних нападів, поліпшується здатність до концентрації уваги.

В Америці, де собак у ролі цілителів використовують уже досить давно, лікарі і психологи накопичили цікавий досвід щодо реабілітації хворих різних категорій. Зважаючи на чудові результати роботи і високий попит на "собак-лікарів", їх підготовку поставлено навіть на комерційну основу. У спеціальних школах готують собак, які "лікують" дітей-інвалідів, психічнохворих, людей похилого віку.

Обнадійливі результати отримано внаслідок використання собак у психіатричних лікарнях під час лікування хворих на шизофренію, котрі відмовляються від контактів з людьми. Під впливом спілкування з тваринами майже всі хворі починають розмовляти. Позитивні наслідки цього методу зафіксовано й у разі реабілітації хворих із серйозними порушеннями головного мозку. Завдяки спілкуванню із собаками пацієнти приходять до тями, стають жвавими.

У багатьох країнах собак використовують у ролі медичного персоналу у звичайних клініках та шпиталях. Лікарі стверджують, що завдяки присутності їх у пацієнтів прискорюється процес одужання та реабілітації в післяопераційний період. Собаки полегшують тяжкий стан хворих і в хоспісах, покращуючи їхні останні дні.

Доведено значення присутності собак у будинках пристарілих. Роль спілкування з чотириногими друзями для людей похилого віку тяжко переоцінити. Вони стимулюють пізнавальні функції, значно поліпшують здоров`я та настрій. Приміром, гіпертоніки стверджують, що спілкування з людьми спричинює підвищення артеріального тиску, а з собаками - сприяє його зниженню і нормалізації. Завдяки цим тваринам старенькі люди позбавляються вікових депресій.

Собаки допомагають не лише хворим поліпшити здоров`я, а й здоровим зберегти його. Чотириногий друг у сім`ї, без сумніву покращить та подовжить тривалість життя всіх її членів. Доведено, що собаки знімають страхи, депресивні стани, напруження, значно поліпшують психологічну обстановку в домі. Замкнені й емоційно нестабільні діти стають відкритими і урівноваженими, починають активно реагувати на навколишній світ, а підлітки легше переживають "тяжкий" період.

Завдяки собакам люди більше рухаються - адже хочеш чи не хочеш, а собаку потрібно вигулювати двічі на добу. Отже, вони позбуваються чи не найбільшого ворога людства - гіподинамії, внаслідок якої порушуються кровообіг і обмін речовин, виникають серцево-судині хвороби, остеохондроз, порушується моторика кишечнику. Всі перелічені недуги відступають унаслідок регулярних прогулянок із собакою. Тож не дивно, що деяким пацієнтам (і дорослим, і дітям) лікар замість ліків призначає "придбати собаку".

Не можна не сказати про ще один феномен собак - їхні слину та сльози. Вони містять унікальний антисептик - лізоцим, який знищує інфекції та інші хвороботворні бактерії. Власники собак знають, що їхні улюбленці кидаються зализувати всі рани господарів і ті швидко загоюються.

Проте найдивовижнішим з усього сказаного є здатність собак любити і віддано ставитися до своїх господарів. Якщо ці почуття взаємні, власники собак, можуть бути певними: всі перелічені вище благотворні ефекти відбуватимуться з ними щодня, навіть, якщо люди самі цього не помічають.

Юлія Мартиненко