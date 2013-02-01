У Києві стягнуто 700 тис штрафів за продаж алкоголю і сигарет підліткам

Державна податкова служба України в Києві в 2012 році наклала 700 тис. грн штрафів на підприємства торгівлі за продаж алкоголю і сигарет особам, які не досягли 18 років. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ Києва.

Згідно з повідомленням, податківці також відкликали 98 ліцензій за порушення правил продажу підакцизної продукції. Рішення про відкликання ліцензій та накладення штрафів було прийнято в рамках проведення 525 перевірок суб`єктів господарської діяльності. Найбільш частими порушеннями, крім продажу алкоголю і тютюну підліткам, стали цінові порушення встановлених законом мінімальних і максимальних цін на підакцизну продукцію, продаж товарів без акцизних марок, відсутність наочної інформації про шкоду й заборону куріння.

Як повідомляв УНІАН, загалом по Україні обсяг штрафів, накладених на підприємства торгівлі за продаж алкоголю і тютюну підліткам, становив 9 млн грн. Загальна кількість ліквідованих ліцензій становила 1200 штук, що майже вдвічі більше показника 2011 року (631 ліцензія). Продаж підакцизних товарів – алкогольних напоїв і тютюнових виробів - неповнолітнім громадянам є правопорушенням і карається позбавленням ліцензії на торгівлю та штрафом у розмірі 6800 грн.