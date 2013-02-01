В Ялті стався зсув грунту: знеструмлено пансіонат і 9-поверхівки

В Ялті зсув грунту залишив без світла приватний пансіонат і два 9-поверхових житлових будинки.

Як повідомила УНІАН прес-служба кримського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, ввечері 31 січня на вул. Свердлова на території приватного пансіонату "Кримський" стався зсув грунту (близько 200-300 куб. м).

"Через зсув пошкоджено водопровід пансіонату та електричний кабель. При пориві кабелю були знеструмлені пансіонат і два 9-поверхових житлових будинки (на 36 квартир). Ремонтна бригада "Крименерго" проводить ремонтно-відновлювальні роботи. Загрози життю людей і близько розташованим будівлям немає", - йдеться в повідомленні.

Жертв немає, роботи з усунення наслідків зсуву грунту проведуть сьогодні.