На Львівщині найнижчий показник охоплення дітей позашкільною освітою

У Львівській області найнижчий показник охоплення дітей позашкільною освітою - 21%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко заявив під час брифінгу за результатами інспекційної поїздки до Львівської області 30-31 січня.

Зокрема, Ю.Павленко зазначив, що діяльність із захисту прав дитини на Львівщині потребує активізації. Разом з тим, Уповноважений Президента підтримав обласну програму на 2013 рік щодо відкриття 10 дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей у кожному районі області та позитивно оцінив рішення обласної ради про виділення з обласного бюджету 5 млн гривень на ці потреби.

При цьому, наголосив Ю.Павленко, необхідно активізувати розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. За його словами, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу виховується 282 дитини, що становить 10% від загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (2801) - цей показник значно нижчий, ніж у середньому по Україні (12,2%). «У 2012 році темпи влаштування дітей у прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу дещо збільшились порівняно з попередніми роками, однак усе ще багато дітей-сиріт не реалізували своє право на виховання в сім’ї», - констатував він.

Разом із розвитком сімейних форм виховання дітей-сиріт, за словами Ю.Павленка, має бути затверджена обласна програма реформи інтернатних закладів, а також у найкоротші терміни - програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Він повідомив, що регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на період до 2015 року не затверджена обласною радою в установлені строки. При цьому, зазначив Уповноважений Президента, ситуація в області є критичною. «Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тільки 18% дітей мають житло на праві власності», - сказав він.

Уповноважений Президента з прав дитини також акцентував увагу на недостатньому розвитку позашкільної освіти. Як він повідомив, за даними МОНмолодьспорту, у Львівській області найнижчий показник охоплення дітей позашкільною освітою - 21%. «Водночас, за даними обласного управління освіти, цей показник становить 40%. Такі розбіжності свідчать про недостовірність даних і потребують проведення повного аудиту позашкілля для з`ясування об’єктивної ситуації», - наголосив він. Він додав, що у цій роботі слід врахувати позитивний досвід міста Самбір, в якому 60% дітей мають можливість займатись у гуртках і секціях.