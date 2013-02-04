Закарпаття підтоплено

У Закарпатській області залишаються підтопленими 145 дворогосподарств та близько 96 га сільськогосподарських угідь.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 2-3 лютого внаслідок дощів, мокрого снігу, танення снігу та через засміченість стічними водами водостоків і дренажних систем водовідведення на території Закарпаття у низинних районах сталося часткове підтоплення 226 дворогосподарств та близько 100 га сільськогосподарських угідь.

У Мукачевому та Мукачівському районі залишаються підтопленими 124 домогосподарства та 70 га сільгоспугідь; в Ужгороді та Ужгородському районі - 21 домогосподарство; в Іршавському районі залишаються підтопленими 26 га сільгоспугідь.

Загрози підтоплення житлових будинків та потреби у відселенні мешканців немає. Для водовідведення та запобігання підтоплення житлових будинків залучено 181 особу та 35 одиниць техніки.

Сьогодні в 0.10 біля с. Зняцево Мукачівського району через захаращеність русла річки Стара стався перелив водою річки висотою до 7 см автодороги Київ - Чоп довжиною близько 40 м.

О 5.00 частину русла річки було розчищено, вода з дороги зійшла. Затримки руху автомобільного транспорту не було.

Координацію робіт здійснює оперативна група Територіального управління Держслужби з наздвичайних ситуацій у Закарпатській області.