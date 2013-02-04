На півдні Одещини почалася повінь

Через сильний північно-східний вітер рівень води в Дунаї в районі містечка Вилкове Килійського району піднявся до 165 см над нульовою позначкою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, «в результаті підйому води в річці відбулося підтоплення нежитлових ділянок території Вилкового, оскільки критичний рівень Дунаю в районі цього містечка складає 155 см».

Крім того, наголошується в повідомленні, через сильний вітер сталися аварії на системах енергопостачання - третина території Вилкового залишилася без електрики.

З урахуванням обставин, що склалися, рятувальники МНС ухвалили рішення про евакуацію за допомогою аероглісера «МАРС-700» 24 жителів Килійського району, які знаходяться на дунайських островах, на відстані 12-15 кілометрів Вилкового. Також туди направлено 7 пересувних електростанцій для забезпечення роботи водозабірної станції, лікарні, школи і дитячого садочка.

Фахівці облМНС чекають погіршення ситуації в зоні повені, оскільки кригохід в гирлі Дунаю, на території Килійського району, складає близько 90% площі річки, уздовж берегової лінії крига намерзла завширшки 1,5-2 метри. При цьому, сильний вітер і шторм на морі заважає кризі проходити вниз за течією до моря.

Проведення криголамної операції на українській ділянці річки Дунай неможливе. Складна ситуація спостерігається і на території Румунії, що може призвести до заторів на українській частці Дунаю під час руху криги вниз за течією, зазначають фахівці МНС.