Донеччина: 70-річна пенсіонерка важко поранила ножем чоловіка

У Горловці Донецької області затримано 70-річну пенсіонерку, яка в результаті сварки важко поранила ножем свого 75-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Микитовський райвідділ міліції з лікарні надійшло повідомлення про те, що до них з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітки госпіталізовано 75-річного пенсіонера.

Вжитими заходами працівниками слідчо-оперативної групи, було встановлено і затримано 70-річну дружину потерпілого. Як з’ясувалось, в результаті сварки, вона ножем ударила чоловіка в груди, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Ножа вилучено. Підозрювана в скоєному зізналася. Зараз обирається для неї запобіжний захід.