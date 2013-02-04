У Криму потяг збив на смерть чоловіка

Загинув до прибуття швидкої

У Сімферопольському районі Криму потяг «Сімферополь-Київ» збив на смерть 65-річного чоловіка. Як повідомила прес-служба кримського управління ДержНС, нещасний випадок стався вчора, 3 лютого, біля станції «Острякове». «Потяг зробив наїзд на чоловіка, від одержаних травм він загинув на місці події. Смерть настала до прибуття швидкої допомоги. Обставини події встановлюються», - повідомляють рятувальники.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter