У Криму під час шторму загинула людина

У Криму під час шторму в минулі вихідні одна людина загинула, інша зникла безвісти.

Як повідомляє прес-служба Кримського управління ДержНС, жителя Херсонської області, який приїхав на роботу до Криму, накрило хвилею в шторм силою 4 бали в південнобережному селищі Гурзуф, рятувальники ведуть його пошук. Ще одного приїжджого - жителя Полтави - змило з пірсу в море під час 3-бального шторму в Лівадії, він загинув. Температура води в морі становила близько 9 градусів.

«Чоловік у неділю відзначав із двома друзями свій приїзд на роботу до Гурзуфа, вирішив скупатися в морі. Роздягнувся і зайшов у воду, коли зрозумів, що не може вибратися на берег, став звати на допомогу. Друзі намагалися допомогти, але його накрило хвилею», - говориться в повідомленні.

В неділю вранці також надійшла інформація про нещасний випадок у Лівадії. Загинув 29-річний полтавчанин. Його тіло підняли з води.