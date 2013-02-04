У Мелітополі під капотом авто спрацював вибуховий пристрій

У Мелітополі під капотом автомобіля місцевого жителя спрацював вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у відділі із зв`язків з громадськістю головного управління МВС України в Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло в Мелітопольський міськвідділ міліції 2 лютого.

Місцевий житель 1982 року народження, власник Volkswagen Passat повідомив, що 2 лютого близько 10-35 від`їхавши від будинку приблизно на 20 метрів, він почув хлопок під капотом. Міліцією встановлено, що в результаті події у Volkswagen Passat пошкоджено ліве переднє колесо, ліве крило і передній бампер. Пристрій, що привів до завдання автомобілю цих пошкоджень, зараз встановлюють експерти-вибухотехніки.

За даними правоохоронців, у результаті події ніхто не постраждав. Слідчим відділом Мелітопольського міськвідділу міліції подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, здійснене із застосуванням зброї або іншого предмета, наперед пристосованого для завдання тілесних ушкоджень).

Встановлюються обставини і причини того, що сталося.