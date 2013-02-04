На Вінниччині зіткнулися три авто, госпіталізовано 3 людей

У Вінницькій області внаслідок зіткнення трьох автомобілів госпіталізовано трьох людей, серед яких 5-річна дитина.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, вчора, 3 лютого, на автошляху смт. Літин – с. Великий Митник Хмільницького району Вінницької області 40-річний киянин на автомобілі «Dacia Logan» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілями «Mercedes» та «Chevrolet Aveo».

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Dacia Logan» та його 5-річний син отримали переломи та вивихи, і каретою швидкої допомоги були госпіталізовані до центральної районної лікарні в м. Хмільник.

Також у аварії постраждала 28-річна пасажирка «Chevrolet». Внаслідок зіткнення автівок жінка отримала закриту черепно-мозкову травму.

За фактом автопригоди проводиться перевірка.