У Львові «блокуватимуть» магазини, які продають алкоголь

Сьогодні у Львові починається безстрокова молодіжна акція «Громадський контроль. Скажи порушнику стоп», в рамках якої активісти «мирно блокуватимуть» магазини, які продають алкоголь після 22.00

Як повідомили УНІАН організатори акції, серед яких громадське об`єднання «Самопоміч», громадська організація «Завжди вірні», молодіжна організації «Об’єднання студентів–правників», Студентська рада Львова, акція спрямована на боротьбу з незаконним продажем алкоголю та тютюну на об’єктах торгівлі.

Учасники акції зазначають, що “задля здоров’я і розвитку їхніх майбутніх дітей візьмуть на себе обов’язок патрулювати магазини міста, щоб у випадку виявлення порушення закону, викликати міліцію для складання відповідних протоколів, проводити мирні акції протесту з метою унеможливити незаконний продаж алкоголю та тютюну, а також фіксувати моменти порушення законодавства, залучивши засоби масової інформації”.

Як зазначається у повідомленні, на законодавчому рівні питання продажу алкоголю та тютюну врегульоване, але фактично кожного дня можна бачити, як цей закон грубо порушується – „неповнолітнім біля шкіл продають тютюнові вироби та слабоалкогольні напої, а пізно ввечері не є проблемою придбати алкоголь у «нічних точках». І ці «точки» знають всі, а міліція та влада міста, не можуть чи не мають бажання, змусити власників цих закладів дотримуватись законодавства”.

Активісти переконані, що своїми діями „змусять належно виконувати свої функції правоохоронців, податківців, міських чиновників”.

Організатори акції також інформують, що скерували листи у відповідні інстанції – начальнику Львівського міськуправління МВС України у Львівській області, прокурору міста Львова, начальнику Регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України у Львівській області, начальнику Управління податкової міліції ДПС у Львівській області Р.Плющу.

“Однак, зустрілась з нашими активістами та зреагувала на звернення лише міліція міста Львова”, - інформують організатори.