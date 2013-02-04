В Одесі в кімнаті бази відпочинку знайшли 6 кг марихуани

В Одесі правоохоронці вилучили в кімнаті однієї з баз відпочинку 6 кілограмів марихуани.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається в повідомленні, наркотики були виявлені під час проведення санкціонованого обшуку. В кімнаті, де знайшли марихуану, проживає 26-річний місцевий житель.