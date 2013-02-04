У Львівському онкоцентрі відкрили відділення променевої терапії

Сьогодні, 4 лютого, у Львівському державному онкологічному регіональному лікувально-профілактичному центрі відбулось відкриття відділення контактної променевої терапії (брахітерапії).

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду Рената Ахметова „Розвиток України, спеціалізоване обладнання а також меблі та інші витратні матеріали на суму 4,2 млн. грн. придбано за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» рамках програми «Рак виліковний», яка спрямована на розвиток онкологічної служби України.

Як зазначив під час відкриття відділення променевої терапії голова Львівської ОДА Михайло Костюк, сьогодні відбулася знакова подія для області - відкриття відділення контактної променевої терапії.

„Ми стали ще на крок ближчими до світових стандартів надання медичної допомоги онкохворим Львівщини. Завдяки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», робота Львівського лікувально-профілактичного Центру виходить на якісно новий рівень. Нам необхідно йти в ногу з часом, забезпечуючи онкохворих області сучасними технологіями діагностики та лікуванням онкологічних захворювань. Адже щороку в регіональному онкологічному центрі близько 18 тисяч хворих отримують спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу. Також проводиться близько 6 тисяч операцій”, - зазначив Михайло Костюк.

У свою чергу головний онколог МОЗ України Ігор Сєдаков відмітив, що „з року в рік в Україні відмічаються позитивні тенденції у боротьбі з онкологічними захворюваннями”.

За його словами, поступово зменшуються показники смертності. Одним з найголовніших чинників цього є стрімке впровадження в державі світових технологій діагностики та лікування онкологічних захворювань.

„Оновлюються відділення лікарень, зростає кількість сучасного лікувального обладнання, фахівці опановують новітні методики лікування. Завдяки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» вже у березні цього року буде відкрите відділення контактної променевої терапії у Донецькому обласному протипухлинному центрі – найкраще в Україні”, - сказав Ігор Сєдаков.

Керівник програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк поінформувала, що Рінат Ахметов ініціював програму «Рак виліковний», направлену на оснащення онкологічної служби сучасним високотехнологічним обладнанням. На її реалізацію виділено значні кошти – 315 млн. грн. Частина цих коштів - 11,7 млн. грн. спрямована на посилення лікувальної та діагностичної бази Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-профілактичного центру.

„Сьогодні ми побачили результат реалізації програми: можливості та переваги on-line консультації пацієнта, відкрили відділення контактної променевої терапії. Передаючи обладнання державним медичним установам, ми зауважуємо на тому, що держава має забезпечити доступність діагностики та лікування на ньому для кожного пацієнта, оскільки саме максимальна користь для людей є кінцевою метою програм фонду”, сказала Вікторія Миколаюк.

4 лютого фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» до Всесвітнього для боротьби проти раку об’єднав Донецьк, Львів та Рівне у телемості «Рак - це ...?». Під час телемосту відбулась презентація можливостей on-line консультації з корекції тактики лікування важкого випадку у пацієнта Львівського відділення контактної променевої терапії. Також головні онколог та радіолог України та провідні експерти прокоментували актуальні питання доступності своєчасної допомоги пацієнту, наголосили на ролі сучасних технологій у лікуванні онкохворих України. Впровадження телемедичної мережі в профільних державних онкологічних установах стало можливим завдяки реалізації проекту eHealth фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», вартість якого у Львові становила 500 тис. грн. Метою цього проекту є запровадження інформаційних технологій в медицині, які скоротять час та відстань пацієнта до своєчасного та точного діагнозу та лікування.

Довідка УНІАН. Проект eHealth фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» – це сучасні інформаційні технології в медицині, які скорочують час та відстань пацієнта до своєчасного, точного діагнозу та лікування.

«Брахітерапія» (контактна променева терапія) – сучасний високотехнологічний метод променевого лікування. У світовій практиці боротьби з раком брахітерапія визнана «золотим стандартом» лікування пухлин порожнинних органів, перш за все, сечостатевої системи, стравоходу, дна порожнини рота, а також інших органів, таких як молочна залоза і, навіть, шкіра. Метод заснований на безпосередньому введенні в уражений раковою пухлиною орган джерела радіоактивного випромінювання.

Всесвітній день боротьби проти раку — відзначається щорічно 4 лютого. Проголошений «Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями» (Міжнародний союз проти раку) (UICC).