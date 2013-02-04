Прокуратура відновила розслідування щодо матері Оксани Макар

Прокуратура Жовтневого району м. Миколаєва відновила розслідування щодо матері загиблої Оксани Макар Тетяни Суровицької і Володимира Бреславського, який нібито гвалтував і розбещував 13-річну дівчинку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила керівник Миколаївської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини, позивач у справі керівник жіночої асоціації «Дана» Олена Кабашна.

За її словами, 28 січня 2013 року прокуратура Жовтневого району м. Миколаєва задовольнила скаргу на постанову про закриття кримінального провадження від 29.12.2012 р. щодо Суровицької Т.Р. і Бреславського В.Г.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, прокуратура Жовтневого району скасувала постанову про закриття кримінального провадження слідчого Е.В.Бащака і направила матеріали начальникові слідчого відділу Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області «для організації подальшого досудового розслідування».

О.Кабашна також зазначила: «Хотіла б звернути увагу начальника Слідчого відділу Жовтневого РВ пана Клименка Сергія Миколайовича на факт неможливості встановлення місця перебування громадянина Бреславського В.Г., що здивувало нас. Повідомляю Вам, що громадянина Бреславського В.Г. засуджено за викрадення автомобілів, і нині він перебуває в місцях позбавлення волі. Виходить, що Жовтнева міліція не в силах відшукати людину у власній системі?!».

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її і підпалили, намагаючись приховати сліди злочину. В результаті одержаних травм дівчина померла.

21 листопада 2012 року на підставі заяви миколаївської правозахисниці Олени Кабашної Жовтневий райвідділ Миколаївської області відкрив кримінальне провадження щодо звинувачення матері Оксани Макар – Тетяни Суровицької в «можливому здійсненні нею злочинних дій» стосовно доньки.

Позивач заявляла, що Суровицька фактично здавала О.Макар в сексуальне рабство своєму співмешканцеві В. Бреславському. Правоохоронці з`ясовували можливі дії Т. Суровицької щодо доньки за статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 – торгівля людьми або інша незаконна угода про передачу людини, ст. 154 – примушення до вступу у статевий зв`язок, ст.166 – злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною або особою, над якою встановлена опіка, ст. 302 – створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.303 – сутенерство і залучення особи до занять проституцією.

Перевірка проводилася також щодо жителя Миколаєва Володимира Григоровича Бреславського, який підозрюється в можливих злочинних діях, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 152 – згвалтування, ст. 155 – статеві відносини з особою, що не досягло статевої зрілості, ст. 156 – розбещення неповнолітніх.

29 грудня 2012 року кримінальне провадження щодо Т.Суровицької було закрито Жовтневим райвідділом внутрішніх справ УМВС України в Миколаївській області через відсутність складу злочину. За словами керівника сектора зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області Ольги Передеренко, однією з причин закриття кримінального провадження стало те, що не вдалося знайти В.Бреславського, який, як зазначає О.Кабашна, гвалтував і розбещував 13-річну дівчинку.