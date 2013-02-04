На «Здоров’я вінничан» виділено 48,9 млн грн

Вінницька міська рада затвердила програму «Здоров’я вінничан на 2013-2016 роки» з обсягом фінансування - 48,9 млн грн.

Відповідну програму, текст якої є у розпорядженні УНІАН, затверджено на сесії міськради 1 лютого.

Фінансування заходів, визначених програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. На програму протягом 4 років передбачено витратити 48,9 млн грн, з яких 44,3 млн грн – кошти міського бюджету; 4,4 млн грн – кошти субвенції з облбюджету та 240 тис грн – кошти з інших джерел.

Мета програми - досягнення максимально можливого рівня здоров’я усіх жителів Вінниці незалежно від віку, статі, соціального статусу.

Завданням програми є досягнення рівноправності жителів Вінниці у питаннях охорони здоров’я; створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові, формування здорового способу життя. Зокрема, передбачено подальший розвиток інституту сімейного лікаря, оптимізація ліжко фонду, ремонт існуючих лікарень та будівництво амбулаторій сімейної медицини у окремих районах міста.

Згідно з документом, виконання Програми дозволить покращити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я міста; підвищити ефективність, якість та доступність медичного обслуговування для усіх верств населення; збільшити середню тривалість життя мешканців міста; збільшити народжуваність.

