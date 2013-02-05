Діти експериментували зі спиртом: у лікарні у тяжкому стані

У Сумах 3 лютого о 13:41 в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку по вул. Курській внаслідок необережного поводження дітей із легкозаймистими речовинами виникла пожежа: обидва винуватці пожежі отримали опіки різного ступеню тяжкості.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Сумській області, пожежа не набула великих розмірів та була ліквідована до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Як з`ясувалось, двоє дітей — 12-річна дівчинка і 13-річний хлопчик — переливали спирт з однієї ємкості в іншу. Частина спирту розлилась на підлогу і замість того, щоб витерти, вони вирішили випалити речовину сірниками. В результаті займання спиртових випаровувань діти отримали опіки ІІ-ІІІ ступеню та були госпіталізовані. На даний момент стан здоров`я однієї дитини оцінюється як задовільний, другої — особливо тяжкий.