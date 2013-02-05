Три версії вбивства директора готелю НАНУ

Слідство залишило як основні три версії вбивства директора готельного комплексу Національної академії наук України Юрія Фоміна, розстріляного 1 лютого у Подільському районі Києва.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

"Ми розглядаємо три основні версії: вбивство на замовлення через його професійну діяльність, вбивство на замовлення через його підприємницьку діяльність і вбивство на замовлення на грунті помсти", - сказав В.Фаринник.

Водночас він зазначив, що через цей злочин було поновлено раніше призупинене розслідування вбивства керуючого справами НАНУ Валерія Арсенюка, якого застрелили неподалік власного помешкання у центрі Києва навесні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, В.Арсенюка було вбито 20 травня 2008 року близько 19.00 в Києві, на вул. Антоновича, 4/6, пострілом в голову з вогнепальної зброї.

Міліція пов`язує вбивство співробітника Академії наук з його професійною діяльністю.

Тодішній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, коментуючи подію, повідомив, що він особисто знав В.Арсенюка "як порядну людину, яка завжди відстоювала інтереси Академії. «Він дійсно заважав проходимцям привласнити в незаконний спосіб, у першу чергу, ділянки Академії», - констатував Ю.Луценко.

За інформацією Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в м. Києві, вбитий був відповідальним за майно Академії. "Там дуже багато майна, це, практично, держава в державі", - повідомили в столичній міліції.

За фактом події тоді було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).