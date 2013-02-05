За тиждень на грип та ГРВІ захворіли 20 тисяч киян

Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві інформує: за п’ятий календарний тиждень поточного року (28 січня – 3 лютого 2013 р.) зареєстровано 19 770 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 70,3, що нижче епідемічного порогу в 1,7 раза (епідпоріг на 5-му тижні – 121).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Фахівці зазначають, що в порівнянні з попереднім тижнем року спостерігається зростання захворюваності на 9,3%.

Загалом з початку 2013 року, станом на 4 лютого, у вірусологічній лабораторії міста проведено 84 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 1 позитивний результат респіраторно-синцитиального вірусу.

У Департаменті охорони здоров’я наголошують – найкращим профілактичним засобом проти грипу визнано саме вакцинацію. Так, станом на 4 лютого проти грипу у столиці щеплено 15 572 осіб. Наразі проведення процедур щеплення проти грипу триває. Воно здійснюється у визначених 12 амбулаторно-поліклінічних закладах, незалежно від місця проживання.

