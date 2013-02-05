У Севастополі лісничий виявив 33 кг ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополі, вчора, 4 лютого, о 13.45 до Гагарінського РВ УМВС України надійшло повідомлення від чергового УМНС у м. Севастополь про те, що щойно до них звернувся лісничий і розповів, що в Юхариній балці він знайшов ртуть.

На місце пригоди виїхало керівництво УМВС, слідчо-оперативна група Гагарінського райвідділу міліції, працівники УМНС. Правоохоронці виявили два металеві ящики, в яких знаходилися скляні пляшки з ртуттю із заводським маркуванням. Фахівці УМНС встановили, що загальна маса ртуті становить близько 33 кг. Небезпечну речовину вивезено на спеціальний склад для подальшої ліквідації.

Загрози забруднення території не виявлено, евакуація людей не проводилася, загрози життю людей немає.

Наразі проводяться оперативно-слідчі заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.