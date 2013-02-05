На Закарпатті відведено воду з усіх 237 підтоплених господарств

У Закарпатській області підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій відведено воду з усіх підтоплених 237 домогосподарств, а також з 69 гектарів сільськогосподарських угідь.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, домогосподарства та сільгоспугідя були підтоплені 2 та 3 лютого внаслідок дощу, мокрого снігу, танення снігу та через засміченість водостоків і дренажних систем на територіях Ужгородського, Мукачівського та Іршавського районів.

Станом на 7.00 5 лютого залишаються підтопленими 31 га сільгоспугідь в Іршавському та Мукачівському районах.

Протягом дня заплановано виконати роботи з відкачування води з колодязів.

Для проведення робіт залучено 244 осіб та 38 од. техніки.

Координацію робіт здійснює оперативна група Управління ДСНС у Закарпатській області.