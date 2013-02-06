На Закарпатті знеструмлені 16 населених пунктів

Станом на 7.00 через негоду залишаються знеструмленими 16 населених пунктів у Закарпатській області.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади «Закарпаттяобленерго», повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

5 лютого бригадами обленерго було повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях, що були знеструмленні протягом останніх діб внаслідок несприятливих погодних умов.