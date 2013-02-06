В Одесі обрушився житловий будинок

У Одесі рятувальники евакуювали 10 мешканців будинку №14 на вулиці Картамишевській, стіна якого обрушилася у вівторок увечері, повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Одеській області.

Як уточнили в прес-службі, повідомлення про обвал стіни 2-поверхового житлового будинку надійшло в рятувальну службу «101» Одеса у вівторок о 19.56. Бригада рятувальників, яка прибула на місце події, виявила обвал кута житлового будинку на загальній площі 10 кв. м, а також зафіксувала пошкодження несучих стін і перегородок будинку.

10 мешканців будинку евакуйовано, загиблих і потерпілих немає.

Аварійна газова служба відключила будинок від газопостачання.

«Чотири сім`ї в кількості 10 осіб потребують негайного відселення», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 лютого, мешканці одеського аварійного будинку №71 на вулиці Чорноморського козацтва кілька годин блокували багатолюдну автомагістраль між центром міста і житловим масивом Котовського, вимагаючи відселити мешканців будинку, який почав руйнуватися, на час проведення ремонтних робіт.

Причому, за словами учасників акції протесту, мешканців аварійного будинку, згідно з документами, нібито відселили ще в 2011 році. Окрім відселення, протестувальники також вимагали зустрічі з мером Одеси Олексієм Костусєвим, щоб дізнатися про заходи, які вживаються для ліквідації загрози обвалу будівлі.