Черкащина: головлікаря преміював себе і заступників на 0,2 млн
На Черкащині працівники СБУ минулого тижня викрили протиправну діяльність головного лікаря Черкаської центральної районної лікарні, дії якого завдали збитків місцевому бюджету на суму понад 200 тис. грн.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у пре-групі УСБУ в Черкаській області, співробітники СБУ встановили, що 47-річний головний лікар, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження з органом вищого рівня підписував накази про преміювання себе та своїх заступників.
За матеріалами СБУ цього тижня слідчим управлінням УМВС у Черкаської області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно головного лікаря центральної районної лікарні за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідство триває.