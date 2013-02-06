Будівництво Центру крові у Києві завершать у наступному році

Влада Києва має намір в наступному році завершити довгобуд сучасного міського Центру крові на вул. Зоологічна, 3, що на території міської клінічної лікарні №14.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, відвідавши довгобуд, де реконструкція була розпочата ще у 2003 р., але у 2006 – припинена у зв’язку з браком коштів.

Наразі, існує проект реконструкції, який найближчими місяцями хочуть відкоригувати та відновити будівельні роботи. Вже завтра на сесії Київради, за словами О.Попова, депутатам запропонують виділити необхідне фінансування.

«Ми приймаємо рішення про те, щоб ввести його в експлуатацію в наступному році. І буквально завтра-післязавтра в нас буде прийнятий бюджет міста, який дасть нам можливість виділити 11 млн. грн. для того, щоб доопрацювати, а може й переробити проект і після цієї роботи розпочати його остаточне будівництво», - сказав О.Попов.

Загалом, на завершення всього проекту, з урахуванням забезпечення Центру сучасним обладнанням, згідно з існуючим проектом, потрібно 64 млн. грн. Але ця сума може зрости після внесення змін до проекту, зазначив голова КМДА.

Наразі вже відомо, що Центр крові розміститься в корпусі, що має загальну площу понад 6 тис кв м .

О.Попов запевняє, що новий Центр крові, згідно з планами, зможе виробляти препарати крові на високотехнологічному рівні, причому вдвічі більше, ніж це потрібно столиці. Отже, 50% - місто зможе продавати.

За словами голови КМДА, до моменту введення в дію нового закладу з переробки крові, мешканці міста, які матимуть потребу в лікуванні препаратами крові, будуть забезпечені ними в повному обсязі.

«Сьогодні ми маємо в повному обсязі препарати, які потрібні для лікування киян, причому з запасом по деяким - більше року. Це питання вирішено. Але ми хотіли б виробляти потрібні препарати з плазми крові у себе в Києві. І такий проект дозволить нам вирішити це в наступному році», - зазначив О.Попов.