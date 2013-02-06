У Львові вночі горів гуртожиток

Сьогодні, 6 лютого, у Львові виникла пожежа в приміщенні гуртожитку на вулиці Залізничній, 7.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко.

Рятувальники евакуювали з приміщення 98 мешканців гуртожитку, жертв і постраждалих немає.

Як розповів П. Василенко, сьогодні о 01.10 до оперативно-координаційного центру Головного територіального управління МНС надійшло повідомлення про пожежу в місті Львові по вул. Залізничній, 7. Займання виникло на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку (гуртожитку) в офісному приміщенні. Приїхавши на місце події, рятувальники евакуювали з будівлі 98 мешканців гуртожитку. Завдяки оперативним діям працівників МНС, пожежа була ліквідована о 01.37.

На місці події працювали 13 чоловік особового складу та 3 од. Техніки. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.