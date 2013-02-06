У Маріуполі школяра травмували однолітки

У Маріуполі Донецької області правоохоронцями почато кримінальне провадження за фактом побиття школяра і погроз його вбивства з боку однолітків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

За даними міськради, факт травмування неповнолітнього 2003 року народження було зареєстровано в районному відділенні міліції Іллічівського району, почато кримінальне провадження. Ведеться слідство.

У міськраді з посиланням на батьків потерпілого повідомили, що після занять у школі хлопчик був побитий групою однокласників, зокрема однолітки погрожували йому вбивством.

Протилежні свідчення надають однокласники. Вони розповіли, що цей 9-річний школяр після уроків грав у парку, катався на каруселі, посковзнувся і впав у калюжу самостійно.

У міськраді також повідомили, з метою профілактики негативних явищ в учнівському колективі з 4 лютого в спеціалізованій школі №8 проводиться службове розслідування за фактом міжособових стосунків у дитячому колективі.

На даний час управлінням освіти Маріупольської міської ради продовжується перевірка стану профілактичної роботи з попередження негативних явищ у дитячому колективі; організовано дистанційне навчання і надається психологічна допомога дитині.