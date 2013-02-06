У Черкасах у підвалі багатоповерхівки знайшли бойову гранату

У Черкасах у підвалі 9-поверхового будинку по вулиці Ярославській (спальний район міста) знайшли бойову протитанкову гранату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, бойову гранату сьогодні, 6 лютого, випадково виявили сантехніки, які проводили планові роботи. Про свою знахідку вони відразу повідомили рятувальникам. Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що це радянська граната РКГ-3 1950-го року випуску - ручна кумулятивна граната, призначена для ураження танків та інших броньованих машин, а також для руйнування оборонних споруд. Піротехніки вивезли гранату на полігон для знищення. Правоохоронці намагаються встановити, як бойова граната потрапила до підвалу житлового будинку.

Згідно з повідомленням прес-служби, це третій вибухонебезпечний предмет, знайдений цього року в Черкаській області.