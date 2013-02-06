В Черкаській області водій покалічив випадкового перехожого

В Черкаській області водій позашляховика «Volkswagen Touareg», намагаючись помститися за нібито кинутий в його автомобіль камінь, покалічив випадкового перехожого.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного управління ДАІ, вчора ввечері, 5 лютого, кілька хлопців стояли на узбіччі біля магазину «Каштан» в селі Босівка Лисянського району Черкаської області, коли поруч проїжджав автомобіль «Volkswagen Touareg» під керуванням 37-річного приватного підприємця, жителя селища Лисянка. Світлом фар позашляховик засліпив одного з парубків. Хлопець підняв руку, щоб затулитися від яскравого світла, але водієві здалося, що той кинув камінь у скло автомобіля. Підприємець розвернув машину і спрямував її на юрбу хлопців. Однак, на слизькій дорозі водій не впорався з управлінням і машину занесло. Некерований автомобіль на швидкості влетів в 17-річного хлопця, учня Богуславського СПТУ №8 Київської області, який стояв на протилежному узбіччі з велосипедом. Внаслідок наїзду він дістав травму лівої ноги.

Лікарі районної лікарні доклали усіх зусиль, але, врятувати ногу хлопцю не вдалося - її ампутували.

За фактом ДТП проводиться попереднє розслідування, яке має з’ясувати всі обставини аварії.