В Одеській області з вежі впав чоловік та загинув

Співробітник транспортної міліції загинув, впавши з вежі мобільного зв`язку в райцентрі Роздільна Одеської області, поінформували сьогодні УНІАН у прес-службі Управління МВС України на Одеській залізниці.

Як уточнили в транспортній міліції, у вівторок о 20.15 до чергової частини Управління транспортної міліції на Одеській залізниці надійшла інформація про загибель інспектора роти патрульної служби МВС, що в цей час ніс службу в райцентрі Роздільна.

При виїзді на місце правоохоронці встановили, що внаслідок падіння з вежі мобільного зв`язку офіцер зазнав травм, несумісних із життям. Серед імовірних причин загибелі розглядаються як нещасний випадок, так і варіант самогубства.

Інформація про інцидент сьогодні внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За даним фактом проводиться службова перевірка, підсумували в прес-службі Управління МВС України на Одеській залізниці.