У Донецькій області розслідують факт почервоніння води в річці

У Донецькій області за фактом забруднення - почервоніння води в річці Солона почато кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, Селидівським міжрайонним прокурором дані про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Забруднення поверхневих вод річки спричинило масову загибель риби та інших живих ресурсів. Матеріали для проведення досудового розслідування направлено до органів міліції.

У прокуратурі зазначили, що під час слідства будуть встановлені джерела забруднення вод Солоної та особи, причетні до здійснення кримінального правопорушення.

Згідно із санкцією статті за порушення правил охорони вод передбачено максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький сказав, що поки що не з`ясували причини почервоніння води в річці Солона.

Водночас, за інформацією журналістів місцевого телеканалу «Донбас», жителі Селидового побоюються екологічної катастрофи. За словами місцевих жителів, водоймище стало червоним близько місяця тому. Жителі міста бояться хімічних випаровувань після потеплення, а що саме потрапляє у воду і чому вмирає риба, жителі не знають.

«За містом у нас розташована закрита шахта імені Коротченка і Центральна збагачувальна фабрика «Селидівська», яка на даний момент працює. Всі стічні води, які скидає шахта імені Коротченка і ЦЗФ «Селидівська» потрапляють в цю річку», - сказав журналістам місцевий єгер Олексій Павленко.