У Сумах від суїциду врятували 20-річну дівчину

У Сумах правоохоронці врятували 20-річну дівчину, яка намагалась вкоротити собі віку.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв’язків з громадськістю управління МВС України в Сумській області Марина Кльова, пізно вночі дівчина залізла на дах багатоповерхівки і готувалася стрибнути вниз. Рятувати молоду дівчину приїхали працівники патрульної служби разом із психіатром, співробітники управління міністерства надзвичайних ситуацій.

Під час розмови із психологом дівчина поводила себе досить агресивно.

Начальник центру психологічної допомоги та професійного відбору обласного управління міліції Олена Балинська зазначила, що «довелось докласти максимальних зусиль, аби змусити дівчину прислухатись до тебе. Навіть без експертизи можна було визначити, що вона перебувала під впливом алкоголю. Вона постійно говорила про свої наміри вкоротити собі віку через хлопця, якого вона любить, а він пропонує їй лише дружбу».

За словами психолога, балансуючи на краю даху, дівчина вигукувала свої погрози. Працівникам МЧС вдалося добратися до неї і, міцно тримаючи, спустити до низу.

За рекомендацією психіатра, дівчину Віталіну направили до психіатричної лікарні, де вона сьогодні проходить лікування.

Психіатр О. Балинська також наголосила, що за міліцейською статистикою кількість молодих людей, які висловлюють бажання передчасно піти з життя, з кожним роком не меншає. Для когось з них – це можливість вирішити душевні чи матеріальні проблеми, а хтось намагається привернути до себе увагу оточуючих.