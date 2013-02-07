На Житомирщині залишається 420 тонн небезпечних пестицидів

З території Житомирській області необхідно вивезти ще 420 тонн отруйних пестицидів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС України у Житомирській області.

Як зазначається в повідомленні, торік до Польщі з області вивезли більше 700 тонн отруйних хімікатів. Разом з тим у різних районах області ще залишається більше 400 тонн.

Вивезені пестициди зберігалися в аварійних та напівзруйнованих складах, а подекуди і під відкритим небом. Найбільша їх кількість була зосереджена у Андрушівському, Любарському та Чуднівському районах.

Вивезенням отрутохімікатів займався аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Територіального управління МНС в області, який отримав ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.