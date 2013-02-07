У Житомирі викрито підпільний цех із виробництва горілки

У Житомирі в гаражному кооперативі податківці викрили цех із виробництва горілки, вилучивши звідти 6 тис. пляшок алкогольного сурогату на суму близько 120 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції Державної податкової служби в Житомирській області, податкова міліція на початку цього тижня, в рамках проведення операції «Акциз», виявила у гаражному кооперативі «Космонавт» мікрорайону Польова в Житомирі підпільний горілчаний цех, який працював виключно вночі.

“Алкогольний сурогат, вилучений під час проведення операції, відправлений на експертизу”, - уточнює прес-служба відомства. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року в Житомирі податкова міліція ліквідувала підпільний «синдикат» з виготовлення та розповсюдження алкоголю, основна база якого знаходилася в одному з гаражних кооперативів обласного центру.