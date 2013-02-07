На Луганщині побили начальника управління охорони здоров'я

У Луганський області невідомі побили й пограбували начальника управління охорони здоров`я Ровеньківської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, вчора, 6 лютого, коли чиновник після роботи повертався додому, двоє невідомих несподівано завдали йому декілька ударів. Він впав і випустив барсетку. Забравши барсетку, невідомі втекли.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України (розбій). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою міста.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин правопорушення. Хід досудового розслідування контролюється прокуратурою області.

За неофіційною інформацією, напад стався в центрі Ровеньків на вулиці Леніна, нападники були в масках. Постраждалого було госпіталізовано до центральної міської лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. В нього незначні травми обличчя й грудної клітки.