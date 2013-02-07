Дітей Луганщини годують дешевими і неякісними продуктами

Прокуратура Луганської області в ході перевірки організації харчування в дитячих установах і навчальних закладах виявила значну кількість порушень чинного законодавства України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, перевірками встановлено що, зокрема, з початку навчального року не забезпечується організація безкоштовного харчування понад 2600 учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Антрацита.

Згідно з повідомленням, через обмежені обсяги фінансування на харчування в більшості перевірених дошкільних і загальноосвітніх установ не дотримуються фізіологічних норм споживання основних харчових продуктів.

У раціоні дітей переважають дешеві, низькосортні продукти. У зв`язку з підвищенням цін на продукти харчування в школах зменшено вихід гарніру, мясо-рибних страв і напоїв. Харчування одноманітне, скорочено вживання дітьми продуктів, які багаті на білки тваринного походження, вітаміни і мінерали.

Так, порушуючи вимоги Порядку організації харчування дітей у навчальних і оздоровчих установах у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста Краснодона не виконуються норми харчування з молока, молочних виробів, фруктів свіжих, соків.

Аналогічні порушення допускаються в навчальних закладах міст: Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Лисичанськ, Свердловськ, Первомайськ, Мелове, Станично-Луганського, Слов’яносербського районів.

У 8 загальноосвітніх навчальних закладах міста Красний Луч через відсутність харчоблоків взагалі не організовано гарячого харчування, учні пільгової категорії початкових класів можуть поїсти тільки в буфеті.

У прокурорських працівників істотні зауваження викликало і стан організації живлення в лікувальних, дошкільних, навчальних закладах та інтернатах.

Зокрема, в дитячому соматичному відділенні Первомайської міської багатопрофільної лікарні розмір вартості харчування для хворої дитини не дає змоги забезпечити не тільки посиленого харчування під час хвороби, а й взагалі не відповідає жодним нормативам харчування дитини.

Як повідомляють у прес-службі, за результатами перевірок прокурорами внесено 29 подань, притягнуто до відповідальності 7 посадовців, відшкодовано майже 154 тис. грн, відновлено право на безпечне харчування понад 4 тис. учнів загальноосвітніх шкіл.