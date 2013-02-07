Сумщина: майно міської "швидкої" передали на баланс області

Сумська міська рада своїм рішенням ліквідувала міську станцію швидкої медичної допомоги, передавши її майно у власність громади області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської міськради, посилаючись на рішення її позачергової сесії.

Зокрема, у середу, 6 лютого, на позачерговій сесії міськради депутати проголосували за припинення діяльності комунальної установи «Сумська міська станція швидкої медичної допомоги» шляхом ліквідації.

Депутати також ухвалили рішення передати комунальному підприємству Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» 13 санітарних автомобілів, які раніше обслуговували станцію швидкої допомоги обласного центру. Також ухвалено рішення про безоплатну передачу на баланс області майна комунальної установи «Сумська міська станція швидкої медичної допомоги».

За інформацією прес-служби, автомобілі передано в оренду терміном на один рік, поки не будуть вирішені питання створення установи невідкладної медичної допомоги в Сумах і забезпеченням її необхідною матеріальною базою.

На минулій сесії депутати тривалий час обговорювали питання про передачу станції швидкої допомоги на баланс області, але так і не дійшли позитивного рішення.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович жорстко розкритикував ситуацію з впровадженням нової системи роботи швидкої медичної допомоги в Україні. Зокрема, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ, Президент звернувся до прем`єр-міністра України Миколи Азарова, віце-прем`єр-міністра Костянтина Грищенка і міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової з вимогою навести лад у цій сфері.