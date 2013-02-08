У Луганську нелюдь вбив 2-річну доньку і ледь не задушив сина

У Луганську правоохоронці затримали чоловіка, який убив свою дворічну доньку і намагався задушити дев`ятирічного сина.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області.

Як зазначається у повідомленні, 8 лютого о 02.17 до чергової частини міліції Луганська зателефонувала місцева жителька і заявила, що її чоловік о 02.15 забрав двох дітей – дівчинку (2010 р.н.) і хлопчика (2003 р.н.) і пішов з дому.

По тривозі був піднятий особовий склад Ленінського райвідділу міліції і батальйон патрульної служби ЛМУ ГУМВС України в Луганській області.

У центрі міста за 70 метрів від пам`ятника Ворошилову по вул. Коцюбинського співробітники міліції затримали чоловіка у ту мить, коли він намагався задушити сина.

Слідчо-оперативна група встановила, що цей громадянин, маючи намір вбити своїх малолітніх дітей, вивів їх примусово з дому і повів по вул. Коцюбинського. У районі будинку № 27 він убив свою малолітню доньку, завдавши ударів у голову, і намагався позбавити життя свого сина.

Чоловіка, 1980 року народження, який ніде не працює, раніше не судимий, затримано. Стосовно нього розпочато досудове провадження за ст. 115 і ст. 15 ст. 115 КК України (вбивство і замах на вбивство).

Хлопчик на даний час перебуває у лікарні.