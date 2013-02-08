Львівщина: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою

Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса сполученням „Радехів-Львів” з вантажним автомобілем „Мерседес”, яке сталося сьогодні о 8.05 ранку, всього травмовано 6 осіб.

4 пасажирів автобуса госпіталізовано до лікарні, 2 пасажирам було надано медичну допомогу в лікарні, після чого відпущено додому. Загиблих внаслідок ДТП немає.

Про це повідомив УНІАН інспектор Управління ДАІ у Львівській області Тарас Дзвоник.

За його словами, сьогодні у райцентрі Кам‘янка-Бузька о 8.05 пасажирський автобус зіткнувся з вантажним автомобілем „Мерседес”, внаслідок чого з‘їхав з дороги і перекинувся в кювет. Чотирьох пасажирів госпіталізовано в лікарню з травмами різного степеню важкості, ще двоє пасажирів звернулися за медичною допомогою, після надання меддопомоги були відпущені додому. Загиблих внаслідок ДТП немає. Не постраждали в ДТП і водії транспортних засобів – пасажирського автобуса та вантажного автомобіля.

На даний час автобус підняли з кювету. На місці події працює слідчо-оперативна група, з‘ясовуються всі обставини ДТП.

За попередніми даними, на момент аварії в салоні автобуса перебувало 12 осіб. Дітей серед них не було.