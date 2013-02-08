У Полтаві ловлять собаку, який покусав людей

У Полтаві ловлять собаку, який покусав 28 чоловік.

Про це журналістам повідомили у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їхніми даними, 7 лютого о 18.30 служба МНС у Полтаві одержала повідомлення з клінічної лікарні про те, що до них звернулася велика кількість людей, травмованих унаслідок укусів собаки. Станом на 9.00 п`ятниці, 8 лютого, за медичною допомогою в Полтаві звернулося 28 чоловік, які постраждали від укусів, із них 7 дітей.

Собака нападає в Київському районі міста, а саме в районі 25-ї школи, вулиць Нечуй-Левицького, Шевченка, Коцюбинського, Тімірязєва.

«Це ж НП, коли бездомний собака за один день напав на стільки людей. Проте, я вважаю, що ще є люди, які не зверталися до лікарні. Прошу людей обов`язково звернутися до лікарень. Собака може бути заражений сказом. Сказ - це особливо небезпечна інфекційна хвороба, від якої страждають теплокровні тварини, отже й людина. Хвороба вражає центральну нервову систему і може призвести до смерті. Тому закликаю всіх, хто був покусаний і не звертався до лікарні, негайно звернутися по допомогу до лікарів», - заявив головний державний інспектор ветеринарної медицини Полтави Віктор Пальчик.

Зараз собаку ловлять працівники управління ветеринарної медицини і співробітники територіального управління МНС України в Полтавській області.