Підозрюваного в педофілії директора школи взяли під варту

У Житомирі сьогодні, 8 лютого, суд задовольнив апеляцію прокуратури області, після чого відпущеного раніше директора школи, якого підозрюють в педофілії, було взято під варту.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, сьогодні, 8 лютого, відбулося судове засідання, на якому розглянуто апеляцію прокуратури області на рішення Корольовського районного суду Житомира про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Апеляційним судом Житомирської області скасовано ухвалу Корольовського районного суду Житомира про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу у вигляді застави (45,8 тис. грн) та прийнято рішення застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі рішення суду, директора школи, підозрюваного у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, скоєне стосовно неповнолітньої особи) КК України, взято під варту.

Досудове розслідування в провадженні проводиться слідчим управлінням УМВС України в області.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого суд відпустив під заставу директора школи, раніше затриманого за підозрою в педофілії. 31 січня міліція і прокуратури затримали 58-річного жителя Бердичева, директора однієї із загальноосвітніх шкіл, під час чергової спроби змусити неповнолітнього вступити в статевий контакт. Тоді ж проти зловмисника було відкрито кримінальне провадження.