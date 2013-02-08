У Києві відкрито «гарячу лінію» для скарг на порушення прав дітей

У прокуратурі Києва відкрито телефон «гарячої лінії» «Захистимо дітей».

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, зокрема, за телефонним номером: 527-71-37 мешканці столиці мають можливість поінформувати про відомі їм факти порушення законодавства у сфері захисту прав дітей, у тому числі на усиновлення, освіту, охорону здоров’я, працю, порушення їх житлових, майнових і соціальних прав, а також з питань бездіяльності органів влади та місцевого самоврядування, зокрема при прийнятті рішень щодо матеріально-технічного забезпечення закладів, в яких утримуються та перебувають діти, тощо.

Телефон гарячої лінії працює у робочі дні з 09.00 до 18.00, а у поза робочий час та вихідні дні – в режимі запису повідомлень.

За повідомленнями на телефон гарячої лінії 527-71-37 прокуратурою Києва будуть організовані перевірки та вживатимуться заходи до поновлення порушених прав дітей, запевнили в прес-службі.