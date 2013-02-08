На Каховському водосховищі шукають 2 зниклих рибалок

У Запорізькій області на Каховському водосховищі другу добу шукають 2 зниклих рибалок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГТУ МНС у Запорізькій області, 7 лютого жителька с. Біленьке Запорізького району Запорізької області повідомила рятувальникам, що 6 лютого її 38-річний чоловік і 21-річний син пішли на рибну ловлю і зникли.

"До місця вірогідного зникнення рибалок було направлено рятувальний катер «UMS-600» і відділення водолазів, яке проводило обстеження плавнів Дніпра до настання темряви. 7 лютого виявити плавзасіб зниклих або їх самих не вдалося. Сьогодні – 8 лютого пошуки поновили. Крім рятувальників, у них задіяні співробітники міліції та рибінспекції. На воді працюють 3 пошукові групи водолазів, на березі – 3 оперативні групи, але результату поки що немає», - повідомили у прес-службі.

Пошуково-рятувальна операція, в якій задіяно 23 людини і 3 одиниці спецтехніки, триває.