У Полтаві постраждалих від укусів собаки вже 43 людей

У Полтаві кількість постраждалих від укусів рудого собаки зросла з 35 до 43 чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області.

За даними відомства, до травматологічного відділення 1-ї міської лікарні станом на 6.00 10 лютого звернулися 43 людини, із них 10 дітей, які напередодні постраждали від укусів собаки.

Пошуки собаки тривають. До вилову залучені працівники управління ветеринарної медицини Полтави, співробітники обласного управління МНС, міліціонери і комунальники.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого о 18.30 служба МНС у Полтаві одержала повідомлення з лікарні про те, що до них звернулася велика кількість людей, які постраждали від укусів собаки. Станом на 8 лютого за медичною допомогою звернулися 28 чоловік, які постраждали від укусів, з них 7 дітей.

Станом на 19.00 8 лютого до лікарень міста звернулися 35 чоловік, із них 8 дітей, які напередодні постраждали від укусів собаки.