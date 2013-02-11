26-річна матір викинула немовля з вікна восьмого поверху

По лінії «102» надійшло повідомлення, що з вікна багатоповерхівки по вулиці Люстдорфська дорога в Одесі випала маленька дитина.

Як повідомляє прес-служба Одеського міського управління міліції, виїздом на місце події співробітники міліції встановили, що за вказаною адресою з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку, викинули дев’ятимісячну дівчинку. Від отриманих травм немовля померло на місці.

У загибелі дитини підозрюється її 26-річна матір. На момент затримання працівниками міліції молода жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп`яніння. Пояснити свої дії та скоєний нею вчинок вона не могла.

Підозрювана доставлена до відділу міліції для подальшого з`ясування обставин події.