На Хмельниччині запланували оздоровити 92,2 тис дітей

На Хмельниччині цього року планується забезпечити оздоровленням та відпочинком 92 тисяч 200 дітей, що становить 78,76% від загальної кількості дітей шкільного віку області.

Як передає кореспондент УНІАН. про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гавришко.

За словами чиновника, на проведення оздоровчої кампанії передбачається використати 26 млн 165 тис грн, зокрема, з обласного бюджету – 3 млн 75 тис грн.

В.Гавришко зауважив, що поряд з цим існує ряд негативних факторів літньої оздоровчої кампанії 2013 року. Так, виділено недостатньо коштів на оздоровлення у пришкільних таборах з денним перебуванням до 14 днів.

Посадовець додав, що особисту відповідальність за оздоровлення дітей несе керівництво районів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році на Хмельниччині було оздоровлено 90 тисяч дітей.